Раймонд Кальюлайд: кристально ли чист Юри Ратас в вопросе выдачи кредита Porto Franco?

Кальюлайд в числе прочего хотел получить от премьер-министра проект кредитного договора или его основные условия, которые были взяты правительством за основу при принятии решения. Ратас в своем ответе написал, что поступившие правительству материалы защищены коммерческой тайной. По оценке Кальюлайда, условия кредита, выдаваемого из средств налогоплательщиков, а также обстоятельства, связанные с выдачей этого кредита, не могут быть скрыты от налогоплательщиков, а, наоборот, должны стать достоянием общественности.

”Понятно, что информация, связанная с государственной безопасностью, может быть защищена гостайной, а доступ к ней ограничен. Но вот инвестиция в проект Porto Franco совершенно точно не является вопросом национальной безопасности. Речь идет почти о 40 млн евро, которые правительство на сверхльготных условиях вкладывает в один из столичных проектов недвижимости. При этом получатель кредита связан семейными отношениями с крупным спонсором партии премьер-министра. Парламент и налогоплательщики должны убедиться, что премьер-министр и правительство при принятии решения о предоставлении кредита были кристально чисты”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, налогоплательщики должны быть уверены в том, что правительство целесообразно использует деньги, выделенные на преодоление коронакризиса.

”Эта кредитная сделка вызвала очень много вопросов и подозрений, что и понятно. Впереди муниципальные выборы, на которых Центристская партия снова хочет получить большинство мест в городском собрании Таллинна. Но из-за коалиции с EKRE вероятность этого ниже, чем когда бы то ни было. Центристская партия проиграла несколько серьезных судебных процессов и была вынуждена вернуть крупное пожертвование, в связи с которым возбуждено уголовное дело”, — подчеркнул Кальюлайд.

”Только стопроцентная открытость и прозрачность позволят рассеять сомнения. А желание скрыть информацию и демагогия лишь усиливают ощущение, что со сделкой Porto Franco далеко не все чисто”, — сказал он.