Rahva Raamat не продлили договор об аренде: на его месте в центре Rocca al Mare откроют магазин Apollo

Rahva Raamat сообщил на своей странице в Facebook, что начиная с 7 сентября книжный магазин в торговом центре Rocca al Mare закрывается, потому что договор аренды подошел к концу, а продлевать его ТЦ не захотел.

Руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Мааросс подтвердил, что договор, действительно, закончился, и теперь на месте Rahva Raamat откроется магазин Apollo.

Ранее о конфликте двух книжных магазинов уже писал писал Eesti Ekspress. В 2018 году появилась статья, в которой утверждалось, что на площадь Rahva Raamat активно вторгается Apollo. Тогда Rahva Raamat отказался съезжать.

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