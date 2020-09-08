Rahva Raamat не продлили договор об аренде: на его месте в центре Rocca al Mare откроют магазин Apollo(1)
Rahva Raamat покидает торговый центр Rocca al Mare, на его месте появится книжный магазин Apollo, пишет dv.ee.
Rahva Raamat покидает торговый центр Rocca al Mare, на его месте появится книжный магазин Apollo, пишет dv.ee.
Rahva Raamat сообщил на своей странице в Facebook, что начиная с 7 сентября книжный магазин в торговом центре Rocca al Mare закрывается, потому что договор аренды подошел к концу, а продлевать его ТЦ не захотел.
Руководитель торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Мааросс подтвердил, что договор, действительно, закончился, и теперь на месте Rahva Raamat откроется магазин Apollo.
Ранее о конфликте двух книжных магазинов уже писал писал Eesti Ekspress. В 2018 году появилась статья, в которой утверждалось, что на площадь Rahva Raamat активно вторгается Apollo. Тогда Rahva Raamat отказался съезжать.
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