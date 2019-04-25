25.04.2019, 14:45

Ragn-Sells приступает вместе с Eesti Energia к испытаниям по обогащению сланцевой золы


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Ragn-Sells приступает вместе с Eesti Energia к испытаниям по обогащению сланцевой золы
Ragn-Sells

Шведская компания по охране окружающей среды и утилизации отходов Ragn-Sells подписала соглашение о сотрудничестве с Eesti Energia для изучения возможностей обогащения сланцевой золы и ее вторичного использования, говорится в пресс-релизе.

Проходящая испытания новая технология помогает решить одну из проблем эстонской сланцевой энергетики: что делать с одним из побочных продуктов производства, то есть с топочной золой?

Сегодня 85% электроэнергии в Эстонии производится из горючего сланца. Это приводит к образованию большого количества побочных продуктов, таких как топочная зола, которую в настоящее время в основном складируют. В то же время проведенные Ragn-Sells научные исследования показывают, что сланцевую золу можно использовать в качестве сырья в других отраслях промышленности и реутилизировать.

Новые технологии позволяют значительно обогатить сланцевую золу, подняв её ценность для дальнейшего использования, и, тем самым, заметно сократить ее количество и негативное воздействие на окружающую среду.

”В течение последних двух лет вместе со шведскими учеными мы исследовали различные виды золы в энергетической промышленности; при этом именно эстонская сланцевая зола дала самые многообещающие лабораторные результаты. В лабораторных условиях мы разработали обладающие высоким потенциалом решения, позволяющие сделать вывод , что из сланцевой золы можно извлекать сырье, чтобы затем его повторно использовать в производстве материалов.

Испытываемая в настоящее время новая технология будет способна уменьшить экологический след энергетической промышленности Эстонии. Кроме того, мы могли бы получить сырье для других отраслей промышленности, которое Эстония до сих пор не экспортировала, что, в свою очередь, позволило бы сократить добычу дополнительных природных ресурсов”, — сказал председатель правления Ragn-Sells Райн Вяэна и добавил, что такое вторичное использование отходов согласуется с концепцией замкнутого экономического цикла, согласно которой всё, что берется у природы, следует вновь направлять в оборот.

”С научной точки зрения следующие несколько лет должны стать по-настоящему интересными. Ragn-Sells намерена продолжить инвестиции, чтобы с помощью эстонских ученых в ближайшие годы разработать уникальную в мире технологию, которая поддержит концепцию циркулярной экономики”, — сказал Вяэна.

Согласно условиям соглашения, в течение следующих полутора лет планируется перейти от лабораторных испытаний к промышленным испытаниям новой технологии.

”Идея Eesti Energia заключается в создании такого производства энергии, при котором побочные продукты, такие как сланцевая зола и известняк, будут максимально использоваться, следуя принципу экономики замкнутого цикла. Таким образом мы сможем повысить ценность сланца наилучшим из известных способом. Летучая сланцевая зола, например, десятилетиями используется в сельском хозяйстве, где ее применяют для нейтрализации кислых почв.

Поскольку зола также содержит различные химические элементы, необходимые для роста растений, ее также используют в качестве удобрения. Зола, кроме того, служит сырьем для производства строительных материалов, — поскольку, по сути, представляет собой цемент низкого качества. Использование золы в дорожном строительстве также дало хорошие результаты. Однако данное соглашение о сотрудничестве касается исследования топочной сланцевой золы, во вторичном использовании которой до сего времени успехов у нас не было.

Мы постоянно ищем новые идеи для повышения ценности золы и верим, что в сотрудничестве с Ragn-Sells мы достигнем хороших результатов”, — сказал член правления Eesti Energia Маргус Вальс.

Шведский концерн Ragn-Sells вносит все больший вклад в разработку решений, поддерживающих циркулярную экономику, включая исследования отходов, образующихся при добыче полезных ископаемых и производстве энергии.

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Самым крупным открытием последних лет стала уникальная в мире технология, позволяющая извлекать фосфаты и редкоземельные металлы из отвалов пустой породы, образующихся при добыче металлов, тем самым сокращая количество отходов. В прошлом году Ragn-Sells подписал контракт с принадлежащей Королевству Швеция горнодобывающей компанией LKAB на добычу фосфатов и редкоземельных металлов из пустой породы горных разработок.

Решение тем более особое, поскольку в Европейском Союзе фосфор входит в число 100 наиболее важных химических соединений. Новая технология помогает повысить ценность пустой породы и уменьшить потребность в открытии шахт с особо большой нагрузкой на окружающую среду. В настоящее время разрабатывается аналогичный проект по повышению ценности сланцевой золы, и на данный момент Ragn-Sells занимается поиском руководителя этого проекта.

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