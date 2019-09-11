Rae Kivitehas обещает вернуть на завод 100% опасных строительных блоков
В то время, как Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) ввел в начале сентября трехмесячный запрет на продажу строительных блоков „Magna reaplokk 190 hall” , их производитель — завод Rae Kivitehas — утверждает, что заводские лабораторные тесты не показали, что продукт бракованный. Сообщается, что уже 98% не соответствующей требованиям партии уже отозвана обратно.
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