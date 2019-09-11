11.09.2019, 17:00

Rae Kivitehas обещает вернуть на завод 100% опасных строительных блоков


rus.delfi.ee
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Rae Kivitehas обещает вернуть на завод 100% опасных строительных блоков
Madis Veltman

В то время, как Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA) ввел в начале сентября трехмесячный запрет на продажу строительных блоков „Magna reaplokk 190 hall” , их производитель — завод Rae Kivitehas — утверждает, что заводские лабораторные тесты не показали, что продукт бракованный. Сообщается, что уже 98% не соответствующей требованиям партии уже отозвана обратно.

"Осмелюсь заверить, что выходящая из нашего завода продукция — качественная и многократно проверенная: даже больше, чем официальные инструкции это предусматривают", — сказал член правления Rae Kivitehas Марко Койду.

По его словам, завод будет благодарен TTJA, если департамент доведет до сведения производителя свою методику.

Вместе с тем руководитель завода пояснил, что речь не идет о некачественном камне, который делает строение опасным и непригодным для жилья. Предел прочности при сжатии — лишь один из многих показателей качества материала. Даже есть принять данные TTJA за основу, то камень пригоден для строительства стен, которые не являются несущими, а забракованную партию можно передекларировать и отправить в продажу.

По данным Койду, забракованные блоки нигде в строительстве не использовались, и 98% партии уже отозвана. "Могу обещать, что данный материал будет на 100% нам возвращен".

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