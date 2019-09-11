Rae Kivitehas обещает вернуть на завод 100% опасных строительных блоков

"Осмелюсь заверить, что выходящая из нашего завода продукция — качественная и многократно проверенная: даже больше, чем официальные инструкции это предусматривают", — сказал член правления Rae Kivitehas Марко Койду.

По его словам, завод будет благодарен TTJA, если департамент доведет до сведения производителя свою методику.

Вместе с тем руководитель завода пояснил, что речь не идет о некачественном камне, который делает строение опасным и непригодным для жилья. Предел прочности при сжатии — лишь один из многих показателей качества материала. Даже есть принять данные TTJA за основу, то камень пригоден для строительства стен, которые не являются несущими, а забракованную партию можно передекларировать и отправить в продажу.

По данным Койду, забракованные блоки нигде в строительстве не использовались, и 98% партии уже отозвана. "Могу обещать, что данный материал будет на 100% нам возвращен".