Радиоактивные отходы Silmet увезут в США

Действующее в Северо-Восточной Эстонии производящее драгоценные металлы предприятие NPM Silmet нашло за океаном партнера, который согласен принять складированные на территории завода радиоактивные, или так называемые NORM-отходы производства.
"Сейчас на территории Silmet NORM-отходов приблизительно 600 тонн", — сказал Forte исполнительный директор NPM Silmet Райво Васну.
По его словам, принимающая сторона помещенных в бочки отходов — американское предприятие Energy Fuel, которое на данный момент справилось с бумажной работой и представило документы на открытое обсуждение.
"Грузить начнем сразу, как разрешение на ввоз Energy Fuel будет одобрено. По расчетам середина этого года, — сказал Васну. — В Силламяэ ждем необходимый для транспортировки NORM-материала упаковочный материал, который начнет прибывать в ближайшие дни — мешки, бочки и т.д.".
Бочки перед транспортировкой открывать не будут, а запакуют в дополнительную специальную транспортную упаковку. NORM-отходы Silmet среди прочего содержат радиоактивные металлы уран и торий.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Почему коронавирус так "расцвел" именно в Италии
Зачем опытные автовладельцы просверливают дырочку в глушителе
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Участник вечеринки Диденко раскрыл страшную правду о произошедшем