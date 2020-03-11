Радиоактивные отходы Silmet увезут в США

"Сейчас на территории Silmet NORM-отходов приблизительно 600 тонн", — сказал Forte исполнительный директор NPM Silmet Райво Васну.

По его словам, принимающая сторона помещенных в бочки отходов — американское предприятие Energy Fuel, которое на данный момент справилось с бумажной работой и представило документы на открытое обсуждение.

"Грузить начнем сразу, как разрешение на ввоз Energy Fuel будет одобрено. По расчетам середина этого года, — сказал Васну. — В Силламяэ ждем необходимый для транспортировки NORM-материала упаковочный материал, который начнет прибывать в ближайшие дни — мешки, бочки и т.д.".

Бочки перед транспортировкой открывать не будут, а запакуют в дополнительную специальную транспортную упаковку. NORM-отходы Silmet среди прочего содержат радиоактивные металлы уран и торий.

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