Ради покупателей из группы риска магазины Rimi будут открываться на час раньше

”Мы просим проявить солидарность в отношении людей из группы риска — пусть в утренние часы, с 9 до 11, магазины посещают только они”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”При этом я хотел напомнить, что при возможности людям из группы риска лучше вообще не приходить в магазин, а найти кого-то, кто сможет привезти им еду домой”, — сказал руководитель Rimi.

”В наших магазинах достаточно работников, которые обеспечат корректную выкладку товаров и регулярную дезинфекцию поверхностей даже в том случае, если магазины будут открыты на час раньше. Товаров всем хватит, и клиенты смогут спокойно сделать свои покупки”, — рассказал Падумяэ.

Для предотвращения распространения коронавируса во всех магазинах Rimi поставили защитные стекла, а у продавцов есть также возможность использовать резиновые перчатки и защитные маски. Весь обслуживающий персонал снабжен необходимыми средствами для дезинфекции рук и поверхностей. Кроме того, в торговых залах имеются средства дезинфекции для клиентов и во многих магазинах есть также аппараты для очистки рук ZÄP. Новые аппараты каждый день устанавливают в магазинах Rimi по всей Эстонии.

Ручки продуктовых корзинок и тележек, а также ручки дверей, холодильников, дозаторов орехов и полки чистят каждые пару часов. Булочки теперь расфасовывают в пакеты до выкладки на прилавок.

Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!