Ради покупателей из группы риска магазины Rimi будут открываться на час раньше(2)
С 1-го апреля магазины Rimi будут работать с 9 утра, чтобы у посетителей из группы риска было больше времени для совершения покупок.
С 1-го апреля магазины Rimi будут работать с 9 утра, чтобы у посетителей из группы риска было больше времени для совершения покупок.
”Мы просим проявить солидарность в отношении людей из группы риска — пусть в утренние часы, с 9 до 11, магазины посещают только они”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”При этом я хотел напомнить, что при возможности людям из группы риска лучше вообще не приходить в магазин, а найти кого-то, кто сможет привезти им еду домой”, — сказал руководитель Rimi.
”В наших магазинах достаточно работников, которые обеспечат корректную выкладку товаров и регулярную дезинфекцию поверхностей даже в том случае, если магазины будут открыты на час раньше. Товаров всем хватит, и клиенты смогут спокойно сделать свои покупки”, — рассказал Падумяэ.
Для предотвращения распространения коронавируса во всех магазинах Rimi поставили защитные стекла, а у продавцов есть также возможность использовать резиновые перчатки и защитные маски. Весь обслуживающий персонал снабжен необходимыми средствами для дезинфекции рук и поверхностей. Кроме того, в торговых залах имеются средства дезинфекции для клиентов и во многих магазинах есть также аппараты для очистки рук ZÄP. Новые аппараты каждый день устанавливают в магазинах Rimi по всей Эстонии.
Ручки продуктовых корзинок и тележек, а также ручки дверей, холодильников, дозаторов орехов и полки чистят каждые пару часов. Булочки теперь расфасовывают в пакеты до выкладки на прилавок.
Магазины Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) относятся к сети магазинов, основанной на шведском капитале компании Rimi Baltic AB, единственным собственником которой является концерн ICA Gruppen AB. В Эстонии Rimi является работодателем приблизительно для 2700 человек.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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