"Ради общественного равновесия". Центристская партия обсуждает введение нескольких новых налогов

Одним из ключевых в обсуждении темы налогов стал вопрос достойной старости. Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что 0,4% от ВВП, направляемые в сферу опеки и попечительства, это крайне мало, в разы меньше, чем в Северных странах. ”Возможным решением могло бы стать введение дополнительного налога в социальной сфере, за счет поступлений с которого можно было бы получать 150 млн евро в год. Эти средства могли бы направляться в специальную попечительскую кассу и использоваться для нужд пожилых людей и других нуждающихся в помощи как сегодня, так и в будущем. Однако в обсуждении нуждается ряд моментов: ставка налога, механизм его формирования и некоторые технические моменты”, — сказал Кийк. Также министр социальных дел считает, что необходимо существенно расширить возможности использования пенсии от работодателя.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, в будущем необходимо введение налога на цифровые услуги. ”Многие международные компании, продающие свои услуги в том числе и в Эстонии, к примеру, Facebook и Google, платят подоходный налог в стране регистрации. Введение такого налога позволило бы оставлять часть денег, потраченных клиентами этих фирм, в Эстонии”, — пояснил Коробейник.

Также на сегодняшнем обсуждении была затронута тема местных налогов, где поддержку получила идея налога на туризм, а также тема возможных изменений в существующей системе налогов и акцизов.

Дебаты по теме налогов продолжатся во вторник, когда в парламенте будут обсуждать инициированную центристами тему ”Налоговая система — как дальше?”. В рамках обсуждение темы с докладами выступят вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров и предприниматель Индрек Нейвельт.