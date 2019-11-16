16.11.2019, 09:00

"Ради общественного равновесия". Центристская партия обсуждает введение нескольких новых налогов

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"Ради общественного равновесия". Центристская партия обсуждает введение нескольких новых налогов
Юри РатасKeskerakond

В течение последних пары десятилетий в нашем обществе был довольно упрощенный подход к вопросам налогообложения. В переходный период курс был взят на экономический рост, что привело к повышению экономического благосостояния. Однако очень многих людей и некоторые социальные группы этот рост, к сожалению, не затронул. Поэтому нет ничего удивительного, что существует расслоение в обществе, и это необходимо исправить, сказал премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в пятницу во время обсуждения темы налогообложения.

Ратас подчеркнул, что новой целью Эстонии должно стать достижение общественного равновесия, что также приведет к устойчивому экономическому росту. ”Примером здесь могут служить Северные страны. Для этого необходимо задаться вопросом, каким образом более справедливо распределять в обществе создаваемые ценности — так, чтобы их получала и менее защищенная часть населения. Это значит, что необходимо начать обсуждать и то, какие услуги мы как жители могли бы получать от государства и местных самоуправлений, и сколько они могли бы стоить”, — сказал Ратас.

Одним из ключевых в обсуждении темы налогов стал вопрос достойной старости. Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что 0,4% от ВВП, направляемые в сферу опеки и попечительства, это крайне мало, в разы меньше, чем в Северных странах. ”Возможным решением могло бы стать введение дополнительного налога в социальной сфере, за счет поступлений с которого можно было бы получать 150 млн евро в год. Эти средства могли бы направляться в специальную попечительскую кассу и использоваться для нужд пожилых людей и других нуждающихся в помощи как сегодня, так и в будущем. Однако в обсуждении нуждается ряд моментов: ставка налога, механизм его формирования и некоторые технические моменты”, — сказал Кийк. Также министр социальных дел считает, что необходимо существенно расширить возможности использования пенсии от работодателя.

По словам заместителя председателя парламентской фракции центристов Андрея Коробейника, в будущем необходимо введение налога на цифровые услуги. ”Многие международные компании, продающие свои услуги в том числе и в Эстонии, к примеру, Facebook и Google, платят подоходный налог в стране регистрации. Введение такого налога позволило бы оставлять часть денег, потраченных клиентами этих фирм, в Эстонии”, — пояснил Коробейник.

Также на сегодняшнем обсуждении была затронута тема местных налогов, где поддержку получила идея налога на туризм, а также тема возможных изменений в существующей системе налогов и акцизов.

Дебаты по теме налогов продолжатся во вторник, когда в парламенте будут обсуждать инициированную центристами тему ”Налоговая система — как дальше?”. В рамках обсуждение темы с докладами выступят вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров и предприниматель Индрек Нейвельт.

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