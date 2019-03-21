Рабство в современной Эстонии? Работодателю, принявшему украинцев на работу, грозит штраф до 16 млн евро

Также прокурор Хюва подчеркнул: ”В данном случае примечательно, что обвиняемые действовали вполне сознательно и целенаправленно, ввиду чего, по оценке прокуратуры, их вина выше среднего. Термин ”рабовладение” — образный, и, прежде всего, под ним подразумевается, что на работников не распространялось ни одно из благ, которое, вообще-то, у человека есть право получить. Например, страхование здоровья. Если бы с работодателем возник бы спор относительно условий труда или же его оплаты, было бы невероятно сложно куда-либо обратиться для защиты своих прав”.

Защитник Грейноман придерживается, однако, иного мнения: ”Если зарплата в 1 200 евро и двухнедельный рождественский отпуск на родине — это рабская жизнь, то я неверно понимаю понятие рабства”.

Историчность процесса подчеркивают и обвинитель, и адвокат, но по-разному. Юрген Хюва: ”Как известно, в Эстонии в соответствии с § 260-1 Пенитенциарного кодекса, имеется один обвинительный приговор. По сути , споров не было, поскольку решалось дело в рамках согласительного производства. В нынешнем же деле мы можем, однако, в рамках спора создать прецедент, чтобы увидеть, как суд трактует вышеуказанное постановление”.

Не проверить



Защитник Максим Грейноман: ”В судебной практике не припомнится такого случая, когда работодателю вменяют в вину, что он не установил достоверно: было ли у рабочих право находиться внутри Шенгена во время рабочих отношений в Эстонии. Увы, и прокурор на суде не смог сказать, каким образом работодатель был должен проконтролировать, когда эти лица прибыли в Эстонию”.

Защитник пояснил, что работодатель может проверить, может ли вообще и до какого срока человек работать лишь на основании объективного источника: срока действия визы, штампа пограничника или же государственной базы данных. ”Если граница Шенгена — открыта, то работник может сказать что угодно о дате въезда в Эстонию, и каждый раз — разное. Это никак нельзя проверить, и даже игра в детективов не поможет”.

Вируский уездный суд огласит решение 16 апреля.