Рабство в современной Эстонии? Из-за четырех рабочих-украинцев возникли серьезные споры и проблемы(145)
В Раквереском доме суда впервые в истории Эстонии обсуждается дело о возможном взятии в рабство иностранцев.
В Раквереском доме суда впервые в истории Эстонии обсуждается дело о возможном взятии в рабство иностранцев.
Вируский окружной прокурор Юрген Хюва на заседании в обвинительной речи заявил: ”…с некоторым преувеличением можно сказать, что это было рабство”.
Ко всему этому привел рейд, прошедший в Винни. В результате операции на ул. Пыллу были обнаружены четверо украинцев, занимавшихся реновацией здания. Утверждается, что у них отсутствовали разрешения и на пребывание, и на работу в Эстонии.
Защитник присяжный адвокат Максим Грейноман утверждает: ”Работу иностранцев зарегистрировали в полиции, и регистрация действовала и 25 января 2018 года — во время контрольного рейда”. Шенген они получили в Польше.
В обвинительном заключении значится: ”Эйнар Вельплер, будучи юридической личностью, членом правления и дольщиком DEOS INT OÜ, без законного основания позволил работать в Эстонии гражданам Украины”. Это нарушение предусмотрено § 260-1 Пенитенциарного кодекса. Юридическому лицу за это возможно назначить штраф до 16 000 000 евро.
Также прокурор Хюва подчеркнул: ”В данном случае примечательно, что обвиняемые действовали вполне сознательно и целенаправленно, ввиду чего, по оценке прокуратуры, их вина выше среднего. Термин ”рабовладение” — образный, и, прежде всего, под ним подразумевается, что на работников не распространялось ни одно из благ, которое, вообще-то, у человека есть право получить. Например, страхование здоровья. Если бы с работодателем возник бы спор относительно условий труда или же его оплаты, было бы невероятно сложно куда-либо обратиться для защиты своих прав”.
Защитник Грейноман придерживается, однако, иного мнения: ”Если зарплата в 1 200 евро и двухнедельный рождественский отпуск на родине — это рабская жизнь, то я неверно понимаю понятие рабства”.
Историчность процесса подчеркивают и обвинитель, и адвокат, но по-разному. Юрген Хюва: ”Как известно, в Эстонии в соответствии с § 260-1 Пенитенциарного кодекса, имеется один обвинительный приговор. По сути , споров не было, поскольку решалось дело в рамках согласительного производства. В нынешнем же деле мы можем, однако, в рамках спора создать прецедент, чтобы увидеть, как суд трактует вышеуказанное постановление”.
Защитник Максим Грейноман: ”В судебной практике не припомнится такого случая, когда работодателю вменяют в вину, что он не установил достоверно: было ли у рабочих право находиться внутри Шенгена во время рабочих отношений в Эстонии. Увы, и прокурор на суде не смог сказать, каким образом работодатель был должен проконтролировать, когда эти лица прибыли в Эстонию”.
Защитник пояснил, что работодатель может проверить, может ли вообще и до какого срока человек работать лишь на основании объективного источника: срока действия визы, штампа пограничника или же государственной базы данных. ”Если граница Шенгена — открыта, то работник может сказать что угодно о дате въезда в Эстонию, и каждый раз — разное. Это никак нельзя проверить, и даже игра в детективов не поможет”.
Вируский уездный суд огласит решение 16 апреля.
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