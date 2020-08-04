Рабский труд? Результаты рейда: некоторые украинские рабочие живут в нечеловеческих условиях

Как сообщила руководитель Лыунаского регионального отдела Департамента здоровья Тийа Лухт, было выявлено, что некоторые иностранные рабочие проживали в плохих условиях без возможности соблюдения элементарных норм гигиены. Например, один земледелец смог предоставил двум мужчинам только одну кровать, да и ту без постельного белья.

В одном случае людям была предоставлена жилплощадь, где не было ни электричества, ни отопления. В другом случае душевая находилось слишком далеко от места проживания работников. По словам Лухт, все эти случаи будут переданы в Инспекцию труда.

Проверка прибывших 21 июля в Эстонию граждан Украины была произведена 30 июля полицией совместно с департаментом здоровья.

Более подробно о выявленных случаях нарушения карантина можно прочитать ЗДЕСЬ.

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