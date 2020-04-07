Работу на строительстве завода по производству масел в Ида-Вирумаа получат около тысячи человек

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что в связи с резким повышением цены квот на загрязнение производство электроэнергии из сланца в долгосрочной перспективе несостоятельно. В то же время, Эстония обладает технологией, знаниями и опытом в сфере производства сланцевого масла. ”Новый завод по производству масел позволит извлечь максимальную пользу из наших местных полезных ископаемых. Пока это позволяет создавать хозяйственную деятельность и рабочие места в Ида-Вирумаа и приносит дополнительную ценность, необходимо продолжать”, — сказал Сестер.
Он отметил, что во время строительства завода работу получат порядка тысячи человек. До 700 из них будут местными. ”Во время строительства можно рассчитывать и на косвенные рабочие места в сфере предоставления различных услуг. Когда завод будет достроен и начнет работу, он напрямую и косвенно обеспечит работой до 500 человек. Это большое количество людей. Такую возможность создания новых рабочих мест нельзя игнорировать”, — подчеркнул Сестер.
Председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар добавил, что завод по производству масел будет играть в Эстонии важную роль с точки зрения достижения целей циркулярной экономики. Это связано с тем, что пиролиз сланца позволяет производить масло из старых шин, масла и пластиковых отходов. ”При этом мощность переработки значительно превышает объём местных отходов. Таким образом, новый завод позволит предлагать услугу по переработке отходов и соседним государствам”, –сказал он.
Сависаар заверил, что расширение соответствующей промышленности в Эстонии соответствует основам климатической политики Эстонии до 2050 года, в т. ч. цели по достижению климатической нейтральности. Кроме того, оно не угрожает достижению климатических целей до 2030 года.
Согласно текущим планам, строительство завода в Аувере, Ида-Вирумаа, будет завершено в 2024 году. Завод будет производить порядка 268 000 тонн сланцевого масла в год. В конце марта правительство решило поддержать строительство, выделив на эти нужды 125 миллионов евро.
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