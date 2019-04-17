Работодателя, незаконно нанявшего украинцев, признали виновным и наказали штрафом

Вируский окружной прокурор Юрген Хюва на заседании в обвинительной речи заявил: ”…с некоторым преувеличением можно сказать, что это было рабство”.

Ко всему этому привел рейд, прошедший в Винни. В результате операции на ул. Пыллу были обнаружены четверо украинцев, занимавшихся реновацией здания. Утверждается, что у них отсутствовали разрешения и на пребывание, и на работу в Эстонии.

Защитник присяжный адвокат Максим Грейноман утверждает: ”Работу иностранцев зарегистрировали в полиции, и регистрация действовала и 25 января 2018 года — во время контрольного рейда”. Шенген они получили в Польше.

В обвинительном заключении значится: ”Эйнар Вельплер, будучи юридической личностью, членом правления и дольщиком DEOS INT OÜ, без законного основания позволил работать в Эстонии гражданам Украины”. Это нарушение предусмотрено § 260-1 Пенитенциарного кодекса. Юридическому лицу за это возможно назначить штраф до 16 000 000 евро.

Вируский уездный суд огласил решение 16 апреля.