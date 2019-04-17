Работодателя, незаконно нанявшего украинцев, признали виновным и наказали штрафом
В Раквереском доме суда впервые в истории Эстонии обсуждали дело о возможном взятии в рабство иностранцев. Работодателя и фирму признали виновными, и назначили штраф.
В Раквереском доме суда впервые в истории Эстонии обсуждали дело о возможном взятии в рабство иностранцев. Работодателя и фирму признали виновными, и назначили штраф.
Вируский окружной прокурор Юрген Хюва на заседании в обвинительной речи заявил: ”…с некоторым преувеличением можно сказать, что это было рабство”.
Ко всему этому привел рейд, прошедший в Винни. В результате операции на ул. Пыллу были обнаружены четверо украинцев, занимавшихся реновацией здания. Утверждается, что у них отсутствовали разрешения и на пребывание, и на работу в Эстонии.
Защитник присяжный адвокат Максим Грейноман утверждает: ”Работу иностранцев зарегистрировали в полиции, и регистрация действовала и 25 января 2018 года — во время контрольного рейда”. Шенген они получили в Польше.
В обвинительном заключении значится: ”Эйнар Вельплер, будучи юридической личностью, членом правления и дольщиком DEOS INT OÜ, без законного основания позволил работать в Эстонии гражданам Украины”. Это нарушение предусмотрено § 260-1 Пенитенциарного кодекса. Юридическому лицу за это возможно назначить штраф до 16 000 000 евро.
Вируский уездный суд огласил решение 16 апреля.
Судья Ану Аммер постановила: Эйнар Вельплер и его фирма DEOS INT OÜ — виновны. Ему назначили штраф в размере 3 000 евро, потом снизили на треть, итого от должен 2 000 евро.
Фирму его наказали штрафом в 9 000 евро, потом также снизили наказание на треть, тем самым, фирма должна 6 000 евро в качестве штрафа.
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