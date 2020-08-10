Работодатели: украинцы не работали в поле, а приводили в порядок свои жилища. Высылать их нельзя

Департамент здоровья уверен, что во время карантина украинцы ходили на работу, но по утверждению работодателей, украинцы не работали в поле, а занимались приведением в порядок своих жилищ.

”Мы исполнили распоряжения государства и наши работники не больны коронавирусом, однако теперь им предписано покинуть страну, поскольку во время состоявшегося в конце прошлого месяца полицейского рейда они не лежали пластом в месте, где проходили карантин, а занимались тем, что приводили в порядок помещения, предоставленные им для проживания”, — прокомментировал хозяин хутора Нопри Тийт Нийло.

”Ни в одном документе не сказано, что люди должны сидеть сложа руки в том месте, где находятся на карантине. Две недели рабочие находились в самоизоляции и никто из них в это время не работал и уж тем более не был в общественных местах”,- добавил работодатель.

”Четыре наших работника получили предписание в течение семи дней покинуть зону Шенгенского пространства. При этом распоряжение о высылке можно оспорить в течение 30 дней, — прокомментирвоал исполнительный директор Plantex AS Андрес Аган. — Мужчины здоровы как быки и хотят работать. Исполнить приказ и поехать домой они не могут, поскольку авиасообщение с Украиной остановлено. Ситуация абсурдна”.

”Жесткое отношение со стороны ведомств поражает, поскольку прибывшие спецрейсом в страну рабочие, похоже, единственные, о месте нахождения и состоянии здоровья которых государство имеет столь четкое представление. Если они будут высланы, нам придется начинать все с нуля”, — отметил в свою очередь владелец OÜ Hobulased Прийт Оямаа.