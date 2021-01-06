Работодатели могут ходатайствовать о пособии на развитие навыков работников в области ИТ

Кризис повысил необходимость дигитальной компетенции



По словам руководителя отдела Кассы по безработице по повышению квалификации и услугам по карьере Карин Андре, обобщить уровень ИКТ-навыков среди жителей Эстонии сложно. Тем не менее, отзывы примерно 51 000 соискателей работы показывают, что дигитальные навыки половины из них находятся на среднем уровне, у 31% на начальном уровне, у 6% дигитальные навыки отсутствуют и у 2% находятся на уровне эксперта.

«Люди с низким уровнем дигитальных навыков зачастую не видят необходимости дополнительно изучать что-то, так как до этого у них не было соприкосновения с цифровыми решениями, или они оценивают свои навыки достаточными для того, чтобы справляться в своей повседневной жизни», говорит Андре.

Но связанные с чрезвычайным положением ограничения показали, что люди с низким уровнем дигитальных навыков испытывают трудности, и что в связи с популяризацией ИТ-сектора интерес к приобретению ИТ-навыков среди соискателей работы вырос.

Коронакризис ускорил автоматизацию и дигитализацию. Удаленная работа стала новой нормальностью, поэтому и полезно обучение и развитие навыков. «Развитие и совершенствование своих ИКТ-навыков в трудное время является разумной инвестицией в будущее», добавила Андре.

Сферы деятельности разные, но есть то, что их объединяет



Многие компании стоят перед вопросом, какие конкретные ИКТ-сферы все-таки нужно развивать?

По словам Андре, основываясь на исследованиях, можно привести в качестве примера выбор и использование подходящих для организации работы команды веб-платформ и сопутствующих сервисов.

Важны также вопросы безопасного общения, использования соцсетей, сотрудничества в дигитальной сфере, а также знания концепций и основ анализа данных.

Перед тем как направить своих работников на обучение, Касса по безработице советует перед этим связаться со своим консультантом работодателей. Со следующего года работодателю будет компенсироваться до 80% от расходов на обучение, но не более чем 2500 евро на одного работника.