Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права. Особенно рожденные в СССР и неэстонцы

По словам специалистов, свою роль играет и недостаточная популярность профсоюзов. Многие ассоциируют эти организации с советским временем.
Исполнительный директор центрального союза работодателей Арто Аас говорит, что через профсоюзы в Эстонии представлено всего 4% работников. Это, по его словам, во многом обусловлено мировыми тенденциями. ”Информированность работников и мобильность растет, и работник находится на рынке труда в достаточной хорошей позиции, у него нет реальной нужды состоять в профсоюзе”.
Член правления профессионального объединения работников медицинской сферы Ийви Луйк отмечает, что вопрос зарплаты — далеко не главный, с которым работники обращаются к профсоюзам. ”Рабочая среда и безопасность, рабочее время, притеснения на работе и конфликты”, — перечисляет она проблемы, которыми приходится заниматься.
”Даже в условиях большой безработицы мы видим квалифицированных и трудолюбивых людей, которым трудно найти работу. С одной стороны вопрос заключается в умениях и способности к обучению, но с другой — и в качестве рабочих мест”, — отмечает Тоомель.
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