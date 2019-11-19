Работники в Эстонии боятся отстаивать свои права. Особенно рожденные в СССР и неэстонцы

Жители Эстонии боятся отстаивать свои права в сфере трудовых отношений. Отсутствие чувства уверенности не позволяет им бороться за свои требования.

По словам руководителя независимого профсоюза эстонских моряков Юри Лембера, несмотря на разъяснительную работу, ситуация печальна и абсурдна. ”Те, кто вырос уже в свободной Эстонии, может, немного посмелее, но те, кто родился в СССР и особенно неэстонцы, очень боязливы. Даже если мы как профсоюз предлагаем пути решения той или иной проблемы, половина из них в итоге все же выбирает ”не ссориться”. Они не понимают, что в трудовых отношениях — два равных участника”. В худшем положении, по его словам, оказываются именно те, кто готов ”упахиваться” за маленькую плату и на плохих условиях.

”Смелости постоять за себя не хватает прежде всего именно низкооплачиваемым работникам, у которых больше всего проблем”, — вторит ему руководитель по связям с общественностью центрального союза профсоюзов Яан-Хендрик Тоомель.

”Эти работники боятся лишиться имеющейся работы, по разным причинам: возраст, незнание государственного языка, низкая самооценка или проблемы с самим работодателем”, — отмечает он.