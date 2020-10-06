Работники сферы образования, которым не повысили зарплату, планируют бастовать

Волтри заявил, что в ходе переговоров с правительством и Союзом городов и волостей выяснилось, что в следующем году зарплату учителям поднимать не будут. Утвержденная на следующие четыре года стратегия государственного бюджета также не содержит запланированного повышения зарплат.

Естественно, Союза работников сферы образования этим не доволен.

Несмотря на то, что государство подчеркивают, что повышение учительских зарплат в Эстонии было одно из самых быстрых среди стран ОЭСР в процентном соотношении, Союз парирует, что уровень зарплат изначально был слишком низким по сравнению с другими странами.

"Если к очень низкой зарплате прибавить большой процент роста, то это еще не означает, что получится хорошая и конкурентоспособная зарплата", — сказал Волтри.

Он добавил, что согласно исследованию "Взгляд на образование 2020", в Эстонии расходы на образование повысились меньше, чем расходы в правительственном секторе в среднем, в результате чего процент от ВВП, который Эстония тратит на образование, значительно ниже среднего по ЕС.

Министерство образования и правительство утверждают, что средняя учительская зарплата в Эстонии составляет 108% от средней зарплаты по стране. Согласно данным, зарплата специалистов с высшим образованием почти на 20% выше средней по стране, а значит в следующем году учительская зарплата будет на 10% меньше, чем зарплата других людей с таким же уровнем образования, отметил Волтри.

"Если правительство решит заморозить учительские зарплаты на следующие четыре года, то уж точно придется защищать, может и с помощью забастовки, хорошее образование в Эстонии и учителей, которые являются гарантией успеха ЭР", — подчеркнул Волтри.