Работники ожидают от работодателей к Рождеству повышения зарплаты, денежной премии или отпуска

Несмотря на то, что отпускные дни являются одним из самых востребованных дополнительных благ в преддверии наступающих праздников, еще больше работники хотели бы получить к новому году повышение зарплаты или увидеть на своем банковском счете рождественскую премию.

Больше всего работники ожидают от своего работодателя к новому году повышения зарплаты в размере до 5 %. Более чем каждый третий работник (35 %) отметил, что перед наступающими праздниками хотел бы получить от работодателя обещание повысить зарплату. Каждый четвертый работник был бы согласен на одноразовую денежную премию в размере до 100 евро. Среди низкооплачиваемых работников желание получить денежную премию было даже популярнее желания повышения зарплаты.

О шикарном рождественском корпоративе мечтают всего лишь 4 % работников, еще меньше работники хотели бы, чтобы работодатель сделал пожертвование от их лица (всего 3 % отвечавших) или неденежный подарок (например планшет), который выбрали всего 2 % отвечавших.

Какие блага предлагают эстонские работодатели?

”43 % работодателей планируют пойти навстречу ожиданиям работников в отношении зарплаты. Из проведенного недавно Агентством по исследованию зарплат и CVKeskus.ee опроса работодателей выяснилось, что 43 % работодателей планируют в течение ближайших шести месяцев повышение зарплат в пределах 5 %”, — прокомментировал исследование менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.