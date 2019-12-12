Работники ожидают от работодателей к Рождеству повышения зарплаты, денежной премии или отпуска

Хенри Аувяэрт добавил, что на каждом втором предприятии принято, помимо прочего, делать рождественские подарки для детей работников, и почти половина работодателей (47 %) организует совместные мероприятия (например рождественский корпоратив). ”Почти треть работодателей (31 %) выплачивает по случаю государственных праздников премию, а пятая часть (20 %) обеспечивает работникам дополнительный отпуск с сохранением средней зарплаты”.
Молодежь хотела бы получить вместо повышения зарплаты премию. Больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну.
Работники моложе 25 лет отличаются от других возрастных групп тем, что предпочли бы получить деньги сразу. Почти половина (43 %) работников моложе 25 лет больше всего хотела бы получить от работодателя в преддверии Рождества премию в размере 100 евро. Пятипроцентному повышению зарплаты отдали предпочтение 23 % молодежи. На ответы повлиял нынешний уровень зарплаты, поэтому многие молодые работники предпочли бы вместо ее повышения получить дополнительные деньги сразу.
Из регионов больше всего о рождественском корпоративе мечтают жители Пярну. Там 7 % работников хотели бы, чтобы работодатель организовал перед праздниками шикарный рождественский корпоратив (в Тарту — 4 %, в Таллинне — 2 %). Вне зависимости от региона работники везде на первое место поставили повышение зарплаты к новому году, на второе место — денежную премию и на третье — дополнительный отпуск.
Чего ожидают работники от работодателей накануне рождественских праздников?
(35 % отвечавших) Повышения зарплаты к новому году (в размере до 5 %)
(25 %) Небольшую денежную премию (до 100 евро)
(20 %) Дополнительный отпуск (2 дня)
(8 %) Подарочную карту (номиналом до 200 евро)
(4 %) Рождественский корпоратив (вместе со спутником)
(3 %) Чтобы работодатель сделал пожертвование от моего лица (на сумму 100 евро)
(2 %) Лучших условий труда (ремонт на рабочем месте)
(2 %) Подарка (например планшет)
(1 %) Новых средств труда (например новый компьютер)
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