Работники обвиняют владельца расположенного в Старом Таллинне ресторана в незаконном увольнении

Двое поваров обвиняют владельца и руководителя заведения Прийти Юуурманна в незаконном увольнении. Один из поваров рассказал, что в начале мая, когда ресторан начал возвращаться к работе, хозяин вызвал его и предложил три варианта: либо перейти работать в фирму по металлообработке, которой владеет его знакомый, либо заключить задним числом срочный договор и сразу же прекратить его, либо вернуться на работу, но оказаться вскоре уволенным за какую-либо ошибку. Ни один из этих вариантов повару не подошел и он попросил сократить его, но Юуурманн отказался. Бывший работник предполагает, что из-за полученной фирмой компенсацией зарплат, условием для получения которой является запрет на сокращение работников в течение месяца.

Повар взял больничный, а через какое-то время получал сообщение о досрочном расторжении трудового договора в связи с потерей доверия. Практически то же самое случилось со вторым поваром.

По словам самого Юуурманна, когда в мае перед открытием в ресторане стали производить проверку, выяснилось, что оба повара не соблюдали элементарных санитарных требований.

”Это была потеря доверия. Их нельзя было больше пускать на кухню”, — сказал он и заверил, что отказ от сокращения вызван не запретом, а тем, что речь идет именно о потере доверия.

Оба повара обратились в комиссию по трудовым спорам с требованием признать увольнение незаконным и переквалифицировать его в сокращение.

По данным коммерческого регистра, владельцами фирмы являются Прийт Юуурманн и Мэри Кросс.