Работники фирмы собирали деньги на подарок коллеге. Банк заподозрил отмывание денег

Женщина рассказала, что ей поступили деньги от четырех человек из девяти, все в графе цель платежа указывали имя юбиляра. Остальные платежи задержались и вскоре ей пришло письмо от банка Luminor. Ссылаясь на Закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств, банк просил перед перечислением оставшейся суммы ответить на несколько вопросов.

В Luminor телеканалу пояснили, что если банку неясна цель платежа, то работник банка может обратиться к клиенту за пояснениями. Банк отслеживает любые суммы переводов, так как в преступном мире перечисления бывают разными — от одного крупного платежа до множества маленьких платежей.

”Бывали случаи, когда клиенты вместо информации о цели платежа указывали фамилии лиц, включённых в международные санкционные списки, названия предприятий или кораблей, тех, кому запрещены операции в финансовом секторе. Так что графа ”Цель платежа” — не только для переписки между двумя клиентами. Мы призываем клиентов указать полную информацию — не только имя, но имя и фамилию. Либо написать, что это на общий подарок на день рождения. Если информация неполная, платеж может задержаться”, — сказал Нормунд Рудзитис, руководитель сегмента частных лиц Luminor.