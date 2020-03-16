Работники боятся сокращений и урезания зарплат. Инспекция советует не подписывать опрометчиво документы об увольнении

По словам заместителя генерального директора инспекции труда Меэли Мийдла-Ванаталу, основная масса вопросов касается реорганизации работы.

"Работодатели интересуются, каким образом можно реорганизовать работу и сколько на это отводится времени. Имеет ли работник право оставаться дома? Должен ли он платить работнику, если решит приостановить работу? И если да, то в размере минимальной ставки или в размере средней зарплаты?”, — перечисляет вопросы Ванаталу.

Также, по его словам, в последнее время поступает много вопросов о сокращении. Некоторые работодатели уже приняли соответствующие решения. Очень многие спрашивают, возможно ли вместо сокращений прибегнуть к неоплачиваемому отпуску. Сейчас закон такой возможности не предоставляет. Также интересуются возможностями уменьшения рабочей нагрузки.

”Больше всего мы беспокоимся о том, чтобы люди опрометчиво не соглашались на расторжение трудового договора по соглашению сторон. Или чтобы они не подписывали заявления о плановом расторжении трудового договора. Например, работодатель может сказать, что поскольку предприятие все равно закроется, работник мог бы сам подписать договоренность или сам расторгнуть договор по электронной почте. И что государство тогда заплатит ему компенсацию. Но в таких случаях компенсация по безработице не выплачивается”, — подчеркивает представитель инспекции.

Сами работники Трудовой инспекции исполняют свои трудовые обязанности дистанционно. На обращения отвечают как по инфотелефону, так и электронной почте. Приводим некоторые примеры обращений:

Может ли работодатель отправить работника в принудительный или неоплачиваемый отпуск или установить специальный порядок работы?