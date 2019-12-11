Работающие иностранные студенты принесли Эстонии миллионы евро налогов

Также анализ показал, что за последние три года существенно увеличилось число иностранных студентов, которые наряду с учебой еще и работают. При этом половина таких студентов остается работать в Эстонии и после получения диплома.

По словам специалиста SA Archimedes Ээро Лоонурма, заработанные иностранными студентами в Эстонии деньги тратятся здесь же, в связи с чем можно предположить, что в прошлом учебном году иностранцы внесли в эстонскую экономику вклад в общей сложности на 20 млн евро.