Работающие иностранные студенты принесли Эстонии миллионы евро налогов

Из проведенного Департаментом статистики по заказу Archimedes анализа следует, что в прошлом учебном году иностранные студенты заплатили Эстонии восемь миллионов евро в виде подоходного и социального налогов, а иностранцы, закончившие вуз годом ранее, еще более двух миллионов евро.
Также анализ показал, что за последние три года существенно увеличилось число иностранных студентов, которые наряду с учебой еще и работают. При этом половина таких студентов остается работать в Эстонии и после получения диплома.
По словам специалиста SA Archimedes Ээро Лоонурма, заработанные иностранными студентами в Эстонии деньги тратятся здесь же, в связи с чем можно предположить, что в прошлом учебном году иностранцы внесли в эстонскую экономику вклад в общей сложности на 20 млн евро.
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