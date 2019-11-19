"Работая в Рождество, ничего не выиграешь". Магазины Rimi вновь закроются раньше в праздники

”В прошлом году мы приняли отважное решение закрыть все магазины после 18.00”, — сказал руководитель Rimi в Эстонии Вайдо Падумяэ. ”Поскольку жители Эстонии часто покупают все в последний момент, мы долго сомневались, как клиенты отреагируют на такое решение. Обычно вечером 24-го декабря в магазинах много народа, а у кассиров полно работы. К счастью, клиенты отнеслись к изменению графика работы магазинов с пониманием — нас похвалили за то, что мы даем своим работникам возможность побыть с семьей”.

Вайдо Падумяэ отметил, что объем продаж и оборот не отличались от показателей тех лет, когда магазины работали до 22.00. ”Это показывает, что для людей оказалось не проблемой спланировать покупки заранее. К сведению всех клиентов: ваше решение прийти за покупками раньше помогло кассирам оказаться в Рождество дома в разумное время”.

”Я советую совершить этот шаг и всем остальным магазинам, потому что счастливый и довольный работник — это лучшая инвестиция для торговца”, — добавил руководитель Rimi.

”Наши сотрудники по-человечески ценят то, что о них тоже думают”, — сказала руководитель Sõpruse Rimi Криста Юрна. ”Рождество — это большой праздник, и очень важно провести это время с семьей. Наш пример могли бы перенять и другие. В Рождество магазин Rimi на Сыпрусе пст закроется в 18.00”.