Работа во время праздников: как оплачиваются сверхурочные?

Сокращение рабочего дня перед государственными праздниками является обязанностью работодателя. Требуется сократить рабочий день в предпраздничные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от его продолжительности. Например, если человек работает с частичной занятостью только три часа в день, то в день перед государственным праздником он не должен выходить на работу.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, то следует достичь соглашения с работником о работе в предпраздничный день, как в обычный рабочий день. Если работник с этим согласен, то три часа, на которые не был сокращен предпраздничный рабочий день, считаются сверхурочными часами и компенсируются согласно закону предоставлением оплачиваемого свободного времени или по соглашению деньгами с 1,5-кратной ставкой. Сверхурочные часы работников, суммированные с рабочим временем, выясняются в конце учетного периода и компенсируются аналогично — оплачиваемым свободным временем или по соглашению деньгами. Если в предпраздничный день работник не согласен работать полный рабочий день, то работодатель не имеет права принуждать его к этому.

За часы, отработанные в государственный праздник, следует выплатить работнику двукратную заработную плату независимо от того, начисляется ли ему заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли он на основании обычного или суммированного учета рабочего времени. Если смена работника начинается в обычный рабочий день, а заканчивается в государственный праздник, то следует возместить часы, отработанные в государственный праздник. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Дополнительную плату не нужно платить за рабочие часы той же смены, которые выпадают на день перед государственным праздником или после государственного праздника.

По рабочим дням консультацию можно получить по инфотелефону Инспекции труда 640 6000. Вопрос можно отправить также по э-почте jurist@ti.ee. Инфотелефон работает 23 и 31 декабря до 13.00. 24, 25 и 26 декабря и 1 января консультации не проводятся.