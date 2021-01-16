Работа в выходные: можно ли требовать дополнительной оплаты?

"Может ли сотрудник требовать дополнительной платы за отработанное в выходной день время? Следовало ли зафиксировать соответствующее требование в трудовом договоре или необходимо отдельно и устно заключить с начальством такую договоренность?"

Отвечает Кайре Саареп из Инспекции труда

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо знать, является работа в выходной день для работника переработкой или нет. Если выход на работу в выходной день означает переработку, то предполагается, что это компенсируется либо в виде оплачиваемого свободного времени, либо по договоренности оплатой в 1,5-кратном размере. Компенсация оплачиваемым свободным временем означает, что работник получает обычную (однократную) плату за переработанные часы, а также в том же объеме свободное время, которое также оплачивается в обычном размере.

Выход на работу в выходной день не всегда означает переработку, прежде всего в случае суммированного расчета рабочего времени. Если выход на работу в выходной не приводит к переработке, стороны договариваются, на каких условиях работник согласен изменить график работы. Если работник не согласен менять график работы на неоплачиваемый выходной, соглашение не считается достигнутым и график работы останется прежним.