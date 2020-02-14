14.02.2020, 19:30

Работа с частичной занятостью по-прежнему пользуется популярностью


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Foto: Mana Kaasik

В прошлом году уровень участия в составе рабочей силы составил 71,6%, уровень трудовой занятости — 68,4% и уровень безработицы — 4,4%. Среднегодовая численность активных на рынке труда в 2019 году составила 702 600 человек и занятых — 671 300, сообщает Департамент статистики.

С полной занятостью в 2019 году трудились 586 200 человек. Работников с частичной занятостью было 85 100 и их численность в сравнении с 2018 годом немного увеличилась. Большинством работников с частичной занятостью были женщины, которые в качестве причины назвали личные или семейные обстоятельства. Мужчины трудились с частичной занятостью в основном потому, что работать на полную занятость не желали.

Недостаточно занятых было в прошлом году 6100 человек и их численность в сравнении с предыдущим годом снизилась. Недостаточно занятым считается работник, который желает работать больше и готов приступить к выполнению дополнительной работы в течение двух недель.

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Участие в составе рабочей силы среди 15–64-летних составило 78,6%. Этот показатель есть также в программе конкурентоспособности ”Эстония 2020” с целью увеличить его в данной возрастной группе до 75%. Поскольку цель достигнута, в веб-приложении Tõetamm (”Древо истины”), которое в виде дерева визуализирует важнейшие показатели программ развития и дает беспристрастную картину о положении дел в государстве, он отображается листком зеленого цвета как позитивный результат.

Численность безработных уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 6400 человек и составила 31 300. Сократилось также число долговременно безработных — их было 6200 человек. Долговременно безработные — это лица, которые не работали 12 месяцев или дольше, и их считают безработными с наиболее высокой степенью риска бедности, поскольку неучастие в рынке труда может оказать влияние на их профессиональные навыки и привычку трудиться.

Неактивных на рынке труда было 278 400 человек. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, болезнь или травма. Неактивных желающих найти работу было 28 500 человек, больше всего их было среди людей пенсионного возраста и тех, кто был неактивен по причине учебы. Неактивный желающий найти работу — это лицо, которое не работает и не ищет активно работу, но готов приступить к работе сразу, как только ее найдет (в течение двух недель).

В четвертом квартале 2019 года уровень трудовой занятости составил 69,2%, уровень участия в составе рабочей силы — 72,1% и уровень безработицы– 4,1%.

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