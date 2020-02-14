Работа с частичной занятостью по-прежнему пользуется популярностью

С полной занятостью в 2019 году трудились 586 200 человек. Работников с частичной занятостью было 85 100 и их численность в сравнении с 2018 годом немного увеличилась. Большинством работников с частичной занятостью были женщины, которые в качестве причины назвали личные или семейные обстоятельства. Мужчины трудились с частичной занятостью в основном потому, что работать на полную занятость не желали.

Недостаточно занятых было в прошлом году 6100 человек и их численность в сравнении с предыдущим годом снизилась. Недостаточно занятым считается работник, который желает работать больше и готов приступить к выполнению дополнительной работы в течение двух недель.

Участие в составе рабочей силы среди 15–64-летних составило 78,6%. Этот показатель есть также в программе конкурентоспособности ”Эстония 2020” с целью увеличить его в данной возрастной группе до 75%. Поскольку цель достигнута, в веб-приложении Tõetamm (”Древо истины”), которое в виде дерева визуализирует важнейшие показатели программ развития и дает беспристрастную картину о положении дел в государстве, он отображается листком зеленого цвета как позитивный результат.

Численность безработных уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 6400 человек и составила 31 300. Сократилось также число долговременно безработных — их было 6200 человек. Долговременно безработные — это лица, которые не работали 12 месяцев или дольше, и их считают безработными с наиболее высокой степенью риска бедности, поскольку неучастие в рынке труда может оказать влияние на их профессиональные навыки и привычку трудиться.