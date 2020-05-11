Работа опустошает? Вы не один! Коронакризис массово "сжигает" работников

Из-за пандемии коронавируса "перегоревшими" себя чувствуют 73% работников, которые основными причинами называют увеличившуюся нагрузку, немотивирующую зарплату и недостаточную из-за удаленной работы поддержку со стороны руководства, пишет Äripäev.
Для того, чтобы не перегореть, авторы проведенного Blind опроса рекомендуют отказаться от завышенных ожиданий и быть реалистом.
"Если ты предполагаешь, что будешь в условиях кризиса и удаленной работы делать всё так же хорошо, как и раньше, то скоро почувствуешь себя уставшим", - сказал эксперт по карьере Кори Линн изданию Yahoo Finance.
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