Работа Mobiil-ID была нарушена

В понедельник утром нарушена работа услуг Mobiil-ID. Проблемы возникают как при дигитальной подписи, так и при подтверждении личности.
По словам представителя SK ID Solutions Лийзы Лукин, они в курсе проблемы и занимаются ее решением. Она подтвердила, что проблемы начались в 09:12. Когда именно будет устранены неполадки, специалист сказать не смогла.
При этом системы Smart-ID и ИД-карты функционируют без проблем, поэтому в случае необходимости можно воспользоваться ими.
К 11:30 работа Mobiil-ID бвла полностью восстановлена.
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