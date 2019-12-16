Работа Mobiil-ID была нарушена

По словам представителя SK ID Solutions Лийзы Лукин, они в курсе проблемы и занимаются ее решением. Она подтвердила, что проблемы начались в 09:12. Когда именно будет устранены неполадки, специалист сказать не смогла.

При этом системы Smart-ID и ИД-карты функционируют без проблем, поэтому в случае необходимости можно воспользоваться ими.

К 11:30 работа Mobiil-ID бвла полностью восстановлена.