15.12.2020, 11:33
Работа интернет-банка SEB сильно нарушена
В работе интернет-банка SEB произошел сбой, в связи с чем многие клиенты с утра не могут получить доступ к своему счету.
В работе интернет-банка SEB произошел сбой, в связи с чем многие клиенты с утра не могут получить доступ к своему счету.
По словам руководителя коммуникационной службы SEB Юлии Пийлманн, ночью было произведено техническое обновление системы, что привело к неполадками.
Банк обещает сообщить, как только проблема будет решена.
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