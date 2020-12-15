15.12.2020, 11:33
Работа интернет-банка SEB сильно нарушена
В работе интернет-банка SEB произошел сбой, в связи с чем многие клиенты с утра не могут получить доступ к своему счету.
В работе интернет-банка SEB произошел сбой, в связи с чем многие клиенты с утра не могут получить доступ к своему счету.
По словам руководителя коммуникационной службы SEB Юлии Пийлманн, ночью было произведено техническое обновление системы, что привело к неполадками.
Банк обещает сообщить, как только проблема будет решена.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Как часто нужно менять постельное белье
3 неисправности, при которых машину пора продавать
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID