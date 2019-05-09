Рабочие специальности: сколько платят в Германии

Мы уже рассказывали о том, как устроиться на работу в Германии без высшего образования. И приводили конкретные примеры рабочих специальностей, на которые наблюдается высокий спрос. А вот сколько зарабатывают специалист по электронике, строитель, машинист? Ответы на эти вопросы можно найти в актуальном анализе онлайн-портала StepStone, который ежегодно проводит крупномасштабное исследование рынка труда и составляет доклад о зарплатах.

Сколько зарабатывает садовник в Германии



Так вот в 2019 году средняя зарплата специалистов технических и рабочих профессий в Германии составляет 43 тысячи евро. Но благоприятная конъюнктура сказывается далеко не на всех, подчеркивают эксперты. В самой выгодной финансовой ситуации находятся специалисты среднего звена — они получают в среднем 58 тысяч евро в год до уплаты налогов. Это результат труда, который они инвестировали в свое профобучение, а также награда за то, что они взяли на себя повышенную ответственность — у такого рабочего в подчинении находятся другие специалисты. В немецкой системе образования это квалификация называется Meister или Techniker, что сравнимо с квалификацией "техник" или "старший техник", полученной в российском колледже.

Из всех рабочих самая высокая зарплата у электротехника. По запросу DW StepStone предоставил список самых высокооплачиваемых рабочих профессий. Среди них, помимо электротехника, — слесарь-мехатроник, специалист по электронике, токарь, механик-инструментальщик, технолог-монтажник, машинист, слесарь-механик, каменщик.