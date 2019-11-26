26.11.2019, 17:50

Рабочая группа обсуждает разрешение на продажу лекарств в продуктовых магазинах и на заправках

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Рабочая группа обсуждает разрешение на продажу лекарств в продуктовых магазинах и на заправках
Foto: Andres Putting

Аптечная реформа, которая должна была вступить в силу с 1 апреля будущего года, по оценке члена рабочей группы по аптечной реформе, центриста Тыниса Мёльдера, оказалась в патовом положении, из которого помогла бы выйти отмена ограничения на собственность. Это означает, что таблетку от головной боли можно было бы приобрести и в продуктовом магазине или на заправочной станции.

Мёльдер пояснил, что рабочая группа еще обсудит три версии: "Первая — это идти с аптечной реформой до конца поэтапно. Второй версией был бы компромисс, где новые правила и ограничения действуют для созданных после 2015 года аптек. Третий вариант был бы либеральным, который рассматривает снятие ограничения на собственность". Третья возможность допустила бы лекарства и на прилавки продуктовых магазинов. По словам Мёльдера, их оптовые и розничные цены при любой возможности все-таки регулировало бы государство, как и сейчас.

Мёльдер пояснил, что цены на лекарства регулирует закон с 2005 года. В случае аптечной реформы, по утверждению Мёльдера, тоже исходят из хорошей доступности лекарств и стабильной цены на лекарства. "Цены на лекарства в Эстонии на среднем в Европе уровне или немного выше, но цены могли бы двигаться в умеренном темпе", — сказал Мёльдер. По его оценке, цены на лекарства "чуть более высокие" из-за размера эстонского рынка.

Мёльдер пояснил, что в прошлый четверг встретились участники рынка, но к компромиссу не пришли. "Патовую ситуацию придется разрешить нам самим. Мне кажется, что если взять парламент в целом, коалицию и оппозицию вместе, то у версии рынка без ограничений на собственность больше всего надежды стать законом, но мы еще ни о чем не договорились", — рассказал Мёльдер.

Мёльдер сказал, что интерес государства в том, чтобы предложить максимально хорошую доступность лекарств, и вступление в силу реформы в первоначальном виде не обеспечило бы этого. "Мы не видели ни одной сделки купли-продажи провизоров, вдобавок не видели, чтобы провизоры были готовы сами создавать аптеки. Предположил бы, что провизоры сами продемонстрируют большую активность при реализации реформы", — сказал он. Мёльдер добавил, что если бы провизорам понадобилась юридическая помощь или механизмы поручительства, нужно было бы обсудить эти вопросы на уровне правительства, но таких предложений не делали.

Эстонское объединение аптек сегодня сообщило, что более 10 000 человек отдали свои подписи против закрытия аптек. В сетевых аптеках стояли вывески, которые отсчитывали дни до закрытия аптек. На вывеске также был текст: "Причина в неудавшейся аптечной реформе, которая вступит в силу 1 апреля 2020 года. По этой же причине придется закрыть еще около 300 аптек. Министерство социальных дел не видит проблемы в исчезновении аптек".

Эстонский союз аптекарей призвал объединение к порядку. "Мы призываем объединяющее владельцев сетевых аптек Эстонское объединение аптек прекратить запугивание эстонской общественности в связи со вступившей в завершающий этап аптечной реформой".

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