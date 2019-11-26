Рабочая группа обсуждает разрешение на продажу лекарств в продуктовых магазинах и на заправках

Мёльдер пояснил, что рабочая группа еще обсудит три версии: "Первая — это идти с аптечной реформой до конца поэтапно. Второй версией был бы компромисс, где новые правила и ограничения действуют для созданных после 2015 года аптек. Третий вариант был бы либеральным, который рассматривает снятие ограничения на собственность". Третья возможность допустила бы лекарства и на прилавки продуктовых магазинов. По словам Мёльдера, их оптовые и розничные цены при любой возможности все-таки регулировало бы государство, как и сейчас.

Мёльдер пояснил, что цены на лекарства регулирует закон с 2005 года. В случае аптечной реформы, по утверждению Мёльдера, тоже исходят из хорошей доступности лекарств и стабильной цены на лекарства. "Цены на лекарства в Эстонии на среднем в Европе уровне или немного выше, но цены могли бы двигаться в умеренном темпе", — сказал Мёльдер. По его оценке, цены на лекарства "чуть более высокие" из-за размера эстонского рынка.

Мёльдер пояснил, что в прошлый четверг встретились участники рынка, но к компромиссу не пришли. "Патовую ситуацию придется разрешить нам самим. Мне кажется, что если взять парламент в целом, коалицию и оппозицию вместе, то у версии рынка без ограничений на собственность больше всего надежды стать законом, но мы еще ни о чем не договорились", — рассказал Мёльдер.