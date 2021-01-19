PZU: в 2020 году крупнейшее страховое возмещение составило почти 1,1 млн евро — это был пожар в Ласнамяэ

Пожар, случившийся 2 августа прошлого года на улице Смуули в Таллинне, затронул несколько зданий, причем серьезно пострадал магазин Coop. Компания PZU возместила Coop Eesti Keskühistu более 1,076 миллиона евро. Один из первых пожаров прошлого года также потребовал большой компенсации: в новогоднюю ночь в охранную фирму сообщили, что на складе произошел пожар. PZU выплатила пострадавшему предприятию более 345 000 евро. Самый большой ущерб в рамках жилищного страхования имел место 19 февраля, когда пожар в жилом доме привел к выплате почти 282 000 евро компенсации.

”К счастью, ни один из вызвавших серьезный ущерб пожаров не привел к человеческим жертвам, но эти случаи подтверждают важность обеспечения пожарной безопасности как на предприятиях, так и в жилых домах. Особую осторожность нужно проявлять в холодную погоду — недавно к этому призвал и Спасательный департамент. Опыт PZU также показывает, что количество возгораний увеличивается с наступлением холодов. Причиной может быть перегрев, неисправность отопительного прибора, небрежное обращение с открытым огнем — например, нагрев замерзших труб — или что-то еще”, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Яанус Танне.

Среди крупнейших ущербов 2020 года был также один случай дорожного страхования — ущерб от столкновения может превысить 100 000 евро. В октябре компания PZU зарегистрировала возгорание трактора, где страховое возмещение составило более 75 000 евро, а в рамках страхования каско съезд грузовика с дороги обошелся почти в 60 000 евро. В рамках страховании грузов PZU возместила около 59 000 евро за поврежденный груз рыбы, поскольку его температура в значительной степени не соответствовала требованиям.