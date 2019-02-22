PZU: случившийся в поездке инфаркт обошелся в 26 000 евро

Возмещение в размере около 24 000 евро компания PZU выплатила клиенту, который, обратившись в больницу с резкой болью в спине, узнал, что у него легочная эмболия. Это заболевание требует продолжительного больничного лечения, и клиента пришлось транспортировать в Эстонию. Около 17 000 евро было выплачено в связи с инцидентом во Франции, где, катаясь на лыжах, клиент упал и сломал ногу. Потребовалась помощь спасательной фирмы, которая доставила клиента в больницу, где ему была сделана операция.

”В контексте продолжающегося лыжного сезона стоит напомнить, что полученный на лыжном спуске перелом, транспортировка пострадавшего и последующая операция стоят в среднем 12 000 евро. При любом подобном происшествии рассчитывать только на европейскую карту медицинского страхования не следует. Планируя лыжную поездку, культурный отдых или отпуск в теплых странах, стоит обращать внимание и на страхование путешествий. Если вас постигнет неудача, оно поможет сэкономить значительные суммы”, — сказал Кристо Ыунапуу, руководитель PZU по страхованию путешествий.