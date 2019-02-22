PZU: случившийся в поездке инфаркт обошелся в 26 000 евро

В прошлом году компания PZU Kindlustus возместила ущербов в рамках страхования путешествий на сумму около 780 000 евро. Размер крупнейшего выплаченного возмещения составил порядка 26 000 евро: в этом случае, путешествуя по Испании, клиент пережил инфаркт и ему потребовалось больничное лечение, сказано в пресс-релизе.
Возмещение в размере около 24 000 евро компания PZU выплатила клиенту, который, обратившись в больницу с резкой болью в спине, узнал, что у него легочная эмболия. Это заболевание требует продолжительного больничного лечения, и клиента пришлось транспортировать в Эстонию. Около 17 000 евро было выплачено в связи с инцидентом во Франции, где, катаясь на лыжах, клиент упал и сломал ногу. Потребовалась помощь спасательной фирмы, которая доставила клиента в больницу, где ему была сделана операция.
”В контексте продолжающегося лыжного сезона стоит напомнить, что полученный на лыжном спуске перелом, транспортировка пострадавшего и последующая операция стоят в среднем 12 000 евро. При любом подобном происшествии рассчитывать только на европейскую карту медицинского страхования не следует. Планируя лыжную поездку, культурный отдых или отпуск в теплых странах, стоит обращать внимание и на страхование путешествий. Если вас постигнет неудача, оно поможет сэкономить значительные суммы”, — сказал Кристо Ыунапуу, руководитель PZU по страхованию путешествий.
По словам Ыунапуу, разумнее всего оформить страхование путешествия сразу после покупки авиабилетов или оплаты отеля. Заплатить, разумеется, придется только за проведенные в поездке дни, но полис уже будет действовать — расходы будут возмещены также, если в результате несчастного случая или болезни путешествие придется отменить еще до вылета. Если в случае деловой поездки страхование с дополнительной защитой поможет, например, при отмене конференции, то в случае поездки культурной возмещение будет выплачено, скажем, при отмене концерта, который и был целью путешествия.