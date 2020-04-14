Пыхья-Таллинн получил от столичной горуправы рекордную субсидию

В нынешнем году район Пыхья-Таллинн подал 28 заявок — это на десять больше, чем в прошлом. Из них было удовлетворено 24 ходатайства, а общий объем субсидии впервые превысил 180 000 евро — это самое большое пособие среди всех районов города.

"Квартирные товарищества Пыхья-Таллинна очень энергичные и активные, — сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд. — Когда гуляешь по району, сразу видишь ухоженные дворы, у каждого из которых свой собственный и неповторимый облик. Большинство квартирных товариществ просят денег на строительство парковок и домиков для мусорных контейнеров, также ходатайствуют о пособии для обустройства возле дома живой изгороди. Хочу выразить благодарность специалистам по благоустройству за советы и помощь товариществам в оформлении ходатайств”.

Таллинн начал поддерживать инициативу квартирных товариществ по благоустройству дворовой зоны в 2005 году. Из-за большого интереса к проекту сотрудничество было решено продолжить, и в 2006 году Таллиннское горсобрание приняло постановление, которым в рамках проекта ”Дворы в порядок” был утвержден порядок выделения пособий квартирным товариществам для благоустройства дворовой территории.