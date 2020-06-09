Пять вещей, которые умный потребитель должен знать о мире электричества

Если о темах, связанных с электричеством, вы задумывались в последний раз много лет назад, когда заключали договор, то полезно освежить в памяти те знания по этому вопросу, которые должны быть у каждого, а также те, которые помогут экономить.

Из чего состоит обычный счет за электроэнергию

Вопреки широко распространенному мнению, указанная в счете за электричество сумма включает в себя не только расходы на электроэнергию. Если коротко, то она состоит из трех компонентов: собственно цены электроэнергии, сетевой платы и государственных налогов (на возобновляемую энергию и акциза на электричество).

Общая стоимость электроэнергии зависит от того, какая у вас цена на электричество и сколько вы его израсходовали. Если вы выбрали фиксированный пакет, то вы заранее знаете цену киловатт-часа на весь срок действия договора. Если у вас биржевой пакет, то цена зависит от того, что происходит на бирже электроэнергии.

Плата за сетевую услугу поступает ее поставщику за то, что он доставил электричество в ваш дом. А для этого надо поддерживать и развивать необходимую инфраструктуру. На цену сетевой услуги клиент повлиять не может, ее каждый год утверждает Департамент конкуренции.

Плата на возобновляемую энергию определяется государством, ее цель — поддерживать выработку в Эстонии электроэнергии из возобновляемых источников или в режиме эффективного совместного производства. Плату на возобновляемую энергию ежегодно рассчитывает и публикует сетевое предприятие Elering. Акциз на электроэнергию — это государственный налог, из которого финансируется охрана природы. И плата за сетевую услугу, и общий размер государственных налогов зависят от того, сколько электричества потреблено.

Как отразится снижение акциза на счете за электричество

Принятым законом о дополнительном бюджете в условиях чрезвычайной ситуации с 1 мая 2020 года для потребителей снижена ставка акциза на электроэнергию. Она составляет 1 €/МВт·ч вместо действовавшей до 30 апреля ставки в 4,47 €/МВт·ч.

Если вы ежемесячно потребляете около 250 кВт·ч электроэнергии, то есть ваш счет составлял в среднем 30 евро, то благодаря снижению акциза вы экономите примерно 3,5 % от общей суммы. В денежном выражении — около 13 евро в год. Если счет за электроэнергию больше, то и выигрыш в деньгах больше.

Как изменить стоимость своих сетевых услуг

Многие потребители электроэнергии не знают, что и в отношении сетевого договора можно выбрать из нескольких пакетов: какой-то из них подойдет для хозяйства и потребления клиента лучше, чем другой, и можно заметно сэкономить.

Если появляются новые члены семьи, меняется количество потребляемой электроэнергии, баланс дневного и ночного потребления или номинал главного предохранителя, то непременно стоит обратить внимание на то, по-прежнему ли имеющийся сетевой пакет является лучшим выбором. Если ваш поставщик сетевой услуги — Elektrilevi, то проще всего сравнить пакеты сетевого договора в интернет-обслуживании Elektrilevi.

Что можно сделать, чтобы счет за электричество стал меньше

На сумму своего счета за электричество каждый может повлиять сам. Сокращение домашнего электропотребления начинается в первую очередь с понимания того, на что расходуется больше всего электроэнергии. Самый большой потенциал для экономии чаще всего кроется в отоплении, особенно если используются электрические радиаторы, излучательные или вентиляторные обогреватели. Стоит также выключать подогрев пола в ванной, уменьшить расход электричества в бане. Поскольку погода уже теплая, такие изменения должны быть естественными.

Далее стоит обратить внимание на старую бытовую технику, которая расходует иногда в несколько раз больше электричества по сравнению с современной. В большом счете может быть виноват старый телевизор, электросушилка или уже 20 лет работающая в подвале морозилка низкого класса энергоэффективности.

Возможности для экономии электроэнергии есть в каждом доме, и если вы еще не обращали на это особого внимания, то быстро поймете, что совсем несложно в год сэкономить столько, сколько приходится платить в месяц.

Простой пример: если цена электричества составляет 5,5 цента за киловатт-час и каждый месяц расходуется 250 кВт·ч, то в год за электричество, сетевую услугу и государственные налоги придется выложить в общей сложности около 400 евро. Если в месяц удастся снизить потребление на 50 кВт·ч, то на разных компонентах счета в год удастся сэкономить около 80 евро.

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