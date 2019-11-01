Пять советов от Swedbank: как отметить рождественские и новогодние праздники без излишних потерь в бюджете

Мы часто принимаем необоснованные решения именно из-за спешки. Чтобы в декабре не делать покупки под воздействием сиюминутных эмоций, начните покупать подарки прямо сейчас. Составьте список подарков, которые могут доставить радость Вашим близким. Всегда стоит рассмотреть альтернативу покупным подаркам: если у Вас есть время и талант, сделайте подарки самостоятельно. Стоящая идея — дарить вместо вещей эмоции. Например, пойти всей семьёй в музей под открытым небом, в парк приключений или даже покататься на санках. И почему бы вообще не отказаться от подарков, пожертвовав эти деньги на благотворительность от имени всей семьи.
Реально оценивайте свои возможности
Прежде чем планировать расходы на подарки, определите варианты. Не покупайте подарки, которые Вы не можете себе позволить. При использовании для совершения новогодних покупок кредитной карточки, расчётного или малого кредита следует помнить, что это — отложенные расходы, которые должны быть возмещены не позднее января. Однако после праздников финансовое положение может быть хуже обычного, поэтому использование кредитных средств стоит тщательно обдумать.
Посмотрите свои бонусы от торговых сетей
Поскольку праздничный стол обычно связан с большими затратами, обратите внимание на скидки и свои бонусные пункты. Например, в магазинах Selver, Rimi и Maxima на каждую покупку начисляется бонус, который впоследствии можно использовать для оплаты товаров в магазине. Вы можете воспользоваться скидками и бонусами, чтобы накрыть праздничный стол. Совет: договоритесь с семьёй перед рождественским ужином о распределении расходов — кто и что принесёт к праздничному столу.
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