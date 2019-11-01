01.11.2019, 10:54

Пять советов от Swedbank: как отметить рождественские и новогодние праздники без излишних потерь в бюджете


Кати Воометс, руководитель Института финансов Swedbank
EST
Jõulupreemia
JõulupreemiaFoto: Priit Simson

Менее двух месяцев остается до новогодних праздников и Рождества. Праздники ежегодно наступают в одно и то же время, и всё равно многим кажется, что они приходят неожиданно. По результатам опроса, проведённого в прошлом году Институтом финансов, каждый пятый житель Эстонии признался, что оставил покупки на последнюю минуту и, следовательно, понес необоснованные расходы. В то же время треть респондентов заявили, что они получили подарки, которые их не порадовали.

Желательно заранее подготовиться к празднованию Нового года и Рождества, чтобы они не проделали дыру в Вашем кошельке. Институт финансов дает 5 советов, к которым стоит прислушаться уже сейчас.

Отложите деньги

Начните с анализа выписки со счёта за прошлый год, чтобы увидеть, сколько Вы фактически потратили на праздники. Затем возьмите бумагу и карандаш или таблицу Excel и запишите, сколько планируете потратить на Рождество. Установите конкретные финансовые ограничения и старайтесь их придерживаться. Совет: откройте отдельную учётную запись в Вашем интернет-банке, присвоив ей название (например, Праздники или Подарки) и заранее начинайте откладывать туда деньги.

Продумайте, кому и что Вы хотите подарить

Согласно исследованиям Института финансов, семьи в Эстонии, как правило, тратят на новогодние и рождественские подарки всё больше денег, а количество подарков снижается. Чаще всего подарки получают 3-4 человека, а во многих семьях от 5 до 6 человек. Чтобы избежать стресса для Вас и Вашего кошелька, обсудите со своими близкими, нужны ли вообще дорогие подарки? Возможно, подарки стоит дарить только детям, или разумно создать лотерею подарков и договориться об их стоимости? Так можно ограничить количество подарков и расходов.

Покупайте подарки заранее

Мы часто принимаем необоснованные решения именно из-за спешки. Чтобы в декабре не делать покупки под воздействием сиюминутных эмоций, начните покупать подарки прямо сейчас. Составьте список подарков, которые могут доставить радость Вашим близким. Всегда стоит рассмотреть альтернативу покупным подаркам: если у Вас есть время и талант, сделайте подарки самостоятельно. Стоящая идея — дарить вместо вещей эмоции. Например, пойти всей семьёй в музей под открытым небом, в парк приключений или даже покататься на санках. И почему бы вообще не отказаться от подарков, пожертвовав эти деньги на благотворительность от имени всей семьи.

Реально оценивайте свои возможности

Прежде чем планировать расходы на подарки, определите варианты. Не покупайте подарки, которые Вы не можете себе позволить. При использовании для совершения новогодних покупок кредитной карточки, расчётного или малого кредита следует помнить, что это — отложенные расходы, которые должны быть возмещены не позднее января. Однако после праздников финансовое положение может быть хуже обычного, поэтому использование кредитных средств стоит тщательно обдумать.

Посмотрите свои бонусы от торговых сетей

Поскольку праздничный стол обычно связан с большими затратами, обратите внимание на скидки и свои бонусные пункты. Например, в магазинах Selver, Rimi и Maxima на каждую покупку начисляется бонус, который впоследствии можно использовать для оплаты товаров в магазине. Вы можете воспользоваться скидками и бонусами, чтобы накрыть праздничный стол. Совет: договоритесь с семьёй перед рождественским ужином о распределении расходов — кто и что принесёт к праздничному столу.

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