Пять советов от Swedbank: как отметить рождественские и новогодние праздники без излишних потерь в бюджете

Желательно заранее подготовиться к празднованию Нового года и Рождества, чтобы они не проделали дыру в Вашем кошельке. Институт финансов дает 5 советов, к которым стоит прислушаться уже сейчас.

Отложите деньги

Начните с анализа выписки со счёта за прошлый год, чтобы увидеть, сколько Вы фактически потратили на праздники. Затем возьмите бумагу и карандаш или таблицу Excel и запишите, сколько планируете потратить на Рождество. Установите конкретные финансовые ограничения и старайтесь их придерживаться. Совет: откройте отдельную учётную запись в Вашем интернет-банке, присвоив ей название (например, Праздники или Подарки) и заранее начинайте откладывать туда деньги.

Продумайте, кому и что Вы хотите подарить

Согласно исследованиям Института финансов, семьи в Эстонии, как правило, тратят на новогодние и рождественские подарки всё больше денег, а количество подарков снижается. Чаще всего подарки получают 3-4 человека, а во многих семьях от 5 до 6 человек. Чтобы избежать стресса для Вас и Вашего кошелька, обсудите со своими близкими, нужны ли вообще дорогие подарки? Возможно, подарки стоит дарить только детям, или разумно создать лотерею подарков и договориться об их стоимости? Так можно ограничить количество подарков и расходов.

Покупайте подарки заранее