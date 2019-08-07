Пять советов, как защитить учетную запись от взлома

Загружая новые приложения в магазинах приложений Google Play и App Store, вы можете ознакомиться с информацией, к которой эти приложения запрашивают доступ. И хотя знакомство с условиями пользования на первый взгляд кажется очень скучным шагом, который пользователи зачастую норовят пропустить, всё же стоит проявить осторожность и внимательно прочитать перечень информации, к которой запрашивается доступ. Например, если приложение фонарика запрашивает доступ к вашим контактам, это подозрительно — возможно, вы имеете дело с программой-шпионом, которая собирает ваши личные данные или заражает телефон вредоносным программным обеспечением. Если вы хотите проверить, к какой информации имеют доступ приложения на вашем телефоне, это можно сделать в настройках телефона.

Проверяйте устройства, на которых вы залогинены

Если вы посещали социальные сети или читали электронную почту при помощи устройств, которые не являются вашим собственным телефоном, компьютером или планшетом, стоит время от времени проверять, куда вы в данный момент залогинены. Это можно узнать, например, в настройках безопасности (security) вашей учетной записи в Facebook, Google или Instagram, там же вы можете разлогиниться из нежелаемых мест.

Регулярно обновляйте программное обеспечение

Постоянное совершенствование программного обеспечения позволяет устранять пробелы в безопасности и возможные ошибки. Таким образом, регулярное обновление программного обеспечения — один из самых простых способов ”вакцинировать” свои устройства и защитить их от взлома. Убедитесь, что автоматическое обновление включено как для операционной системы, так и для приложений. И, разумеется, не забывайте о домашнем роутере, который является первым защитным фильтром на пути вирусов и вредоносного программного обеспечения.

Избегайте открытых WiFi-сетей

Несмотря на то, что открытые и бесплатные WiFi-сети делают нашу жизнь намного удобнее, при пользовании ими всегда есть риск для безопасности и вероятность того, что вы, сами того не желая, делитесь своими данными с кем-то, кто намерен использовать их во зло. Особенно осторожными в этом случае следует быть с приложениями, которые недостаточно шифруют информацию, — например, пользуясь мобильным банком через приложение или оплачивая покупки кредитной карточкой. Иными словами, в общественных местах лучше пользоваться подключением для передачи данных телефона, т. е. сетью 3G или 4G, и VPN-соединением (например, Private Internet Access или TorGuard).