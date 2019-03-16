Пять принципов, которые следует помнить при совершении покупок вне обычного магазина

При желании оформить возврат, потребителю следует отправить неиспользованный товар в течение 14 дней с момента уведомления продавца об отказе от сделки. Просто отправить покупку обратно недостаточно — об этом следует уведомить продавца в письменной форме. Некоторые продавцы возлагают связанные с возвратом расходы на покупателя, но об этом покупатель должен быть уведомлен до оформления заказа. Если покупатель уведомлен не был — расходы несет продавец. В случае крупногабаритных товаров, такими как, например, диван или холодильник, продавец обязан уведомить покупателя о любых связанных с возвратом товара расходами (в т. ч. о стоимости услуги курьера), чтобы покупатель смог выбрать подходящий ему вариант отправки товара. В случае покупок, совершаемых посредством прямых продаж, когда товар доставляют покупателю в момент заключения договора и его возврат невозможно осуществить по почте, связанные с возвратом расходы несет продавец.

Деньги должны быть возвращены в течение 14 дней

Сумма покупки, в т. ч. расходы на доставку, должна быть возмещена покупателю в течение 14 дней с момента получения продавцом уведомления о желании покупателя расторгнуть договор купли-продажи. Продавец не обязан возмещать дополнительные связанные с доставкой расходы, если покупатель выбрал более быстрый и дорогой метод доставки. Задержка с возвратом денег оправдана только в том случае, если продавец не получил возвращаемый товар либо если отсутствуют доказательства возврата товара покупателем.

Скрытые расходы под запретом

При продаже товара или услуги продавец обязан сообщить потребителю точную конечную цену, включающую налог с оборота и другие добавляющиеся к цене платы. Покупатель не обязан оплачивать при покупке в Интернете расходы, о которых он не был однозначно уведомлен до оформления заказа. При покупке онлайн услуг и товаров следует, в частности, обращать внимание на дополнительные услуги, которые некоторые продавцы виртуозно отмечают птичкой — в т. ч., например, страхование путешествия при покупке билетов на самолет. Согласно последним требованиям, в Европейском союзе запрещены предварительно отмеченные ячейки в интерфейсе совершения покупки — продавец не имеет права требовать с покупателя сумму, превышающую реальную стоимость товара.

Заказ должен быть доставлен в течение 30 дней

Товар должен быть доставлен покупателю в течение 30 дней, если стороны не договорились иначе. Если покупатель не получает заказ в течение 30-дневнего периода, он может обратиться к продавцу и согласовать новый срок поставки либо аннулировать договор купли-продажи. Покупатель отвечает за товар с момента получения заказа.