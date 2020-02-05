Пять отличных партнеров по обучению для того, кто смотрит в будущее

Постоянно меняющийся бизнес-ландшафт требует довольно часто подстраивать стратегию, а также людей — чтобы результативно действовать в новой ситуации. Во имя уверенности в завтрашнем дне учиться никогда не поздно. В том числе и частному лицу.

Juunika Koolitus

Juunika Koolitus является одним из крупнейших в Эстонии частных предприятий по повышению квалификации. От других действующих в этой сфере фирм отличается очень широкой сетью преподавателей, которая охватывает до 150 преподавателей и экспертов. Имея 25-летний опыт, Juunika Koolitus организует обучение по управлению, развитию, безопасности и профессиональную подготовку — регулярно во всех уездах Эстонии на эстонском, английском и русском языках. В прошлом году к списку курсов обучения добавились также IKT и э-обучение.

В Juunika Koolitus уверены, что постоянное саморазвитие помогает каждый день получать удовольствие от работы и достигать еще больших целей. Поэтому их цель как долгосрочного профессионального партнера – поддерживать и вдохновлять постоянное развитие специалистов, руководителей и организаций.

Обучение само по себе не причина – профессиональные курсы помогают обеспечить мотивированность команды, высокую прибыльность и безопасную и привлекательную рабочую среду. При планировании курсов всегда исходят из потребностей и специфики клиента. Общее правило в том, что в программу обучения должен входить также практический тренинг и быстрая обратная связь от участников – только так можно обеспечить закрепление знаний и изменение моделей мышления.

В Juunika Koolitus очень серьезно относятся к качеству обучения. По каждому курсу запрашиваются отзывы клиентов, и эта длительная систематическая работа тоже приносит свои плоды – удовлетворенность клиентов высока.

Читайте подробнее на сайте и в Фейсбук.

Школа маркетинга Paprika

Школа полезного маркетинга Paprika – современный лицензированный учебный центр, который фокусируется на передаче знаний в области предпринимательства, торговли и маркетинга, а также считает важным развитие креативности людей, ораторских способностей и других навыков, что становятся более важными во всем мире.

Большинство клиентов Paprika только начинают делать свои первые шаги в бизнесе или у них небольшой, до трех лет опыт в предпринимательстве. Хотя среди учащихся есть и те, кто хочет круто изменить свою жизнь и освоить новую современную профессию. Paprika ценят и опытные предприниматели, которые стремятся пополнить знания в сфере современных рекламных каналов, узнать, как налаживать свою рекламу в социальных сетях и в Google, создавать свои сайты, писать интересные захватывающие тексты и использовать блог или YouTube для успешной продажи своих товаров и услуг.

В Paprika вы не найдете скучных лекций и учителей – сухих теоретиков. Все преподаватели являются специалистами, активно действующими в своей области, и благодаря этому делятся очень свежими знаниями, опробованными и эффективными в рыночной ситуации. Большой акцент делается на практику, ради чего создана специальная система сотрудничества с работодателями. Благодаря этому любой студент, у которого нет возможности опробовать освоенные знания в реальной ситуации, может попробовать себя на действующем в Эстонии предприятии и закрепить новые навыки.

Команда преподавателей Школы полезного маркетинга Paprika постоянно совершенствует свои навыки в сфере обучения взрослых и хорошо осведомлена, как проходит процесс обучения в голове взрослого человека и как сделать его еще более эффективным. Диапазон методов обучения широк: творческие задания, анализ реальных случаев в сфере торговли и маркетинга, встречи с действующими предпринимателями, обсуждения, моделирование и т.д. Делается все, чтобы полученные знания не остались лишь на уровне теории, а как можно быстрее стали практическими навыками.

Если есть желание пополнить свои знания в области предпринимательства, маркетинга и продаж, освоить новую профессию, оказаться в команде единомышленников и изменить свою жизнь к лучшему, то Школа полезного маркетинга Paprika – именно то, что вам нужно. Программы на эстонском языке будут запущены весной 2020 года. Paprika является партнером по карте обучения Эстонской кассы по безработице.

Читайте подробнее на сайте и в Фейсбук.

E-Katedraal Koolituskeskus

E-Katedraal Koolituskeskus - это семейное предприятие, работающее с 1997 года, сфера деятельности – организация профессионального обучения и курсов по безопасности труда для взрослых. Каждый год здесь проходит почти триста курсов и на них учится около трех тысяч учащихся. Наиболее популярные курсы – водитель подъемника, экскаваторщик, стропальщик, крановщик, электрик, сварщик, специалист по оказанию первой помощи, по пожаробезопасности, по рабочей среде.

Главный офис E-Katedraal находится в Таллинне по адресу Мустамяэ теэ, 5, где есть удобные и уютные учебные классы и специальный учебный склад для водителей подъемника, но также выезжают учить на месте на предприятия по всей Эстонии.

Как гибкий преподаватель E-Katedraal корректирует темы в соответствии с желаниями клиента, можно также свободно выбирать время обучения. Учителя – специалисты в своей области с большим рабочим и преподавательским опытом: преподаватели профессии, вузовские преподаватели, юристы, эксперты, врачи и инспекторы.

Все популярнее становятся практические курсы экскаваторщиков, для проведения которых в учебном центре есть два экскаватора.

В последние шесть лет E-Katedraal на основании кредитного рейтинга была признана успешным эстонским предприятием. Наш торговый знак – гибкость, многолетний опыт и простое делопроизводство. Ждем всех учащихся!

Подробнее читайте здесь.

Nordic Koolitus



Nordic Koolitus, созданный 22 мая 2019 года, - конечно, молодое предприятие, но его ядро составляют люди, годами работавшие единой командой в одном из старейших в Эстонии центре обучения.

Nordic Koolitus специализируется на обучении в области IT и управления, организуя все так, чтобы общение с опытной командой обучения и освоение знаний становилось приятным и делопроизводство простым, обстановка открытой, получаемая от обучения польза максимальной.

В портфеле центра обучения курсы найдет каждый: пользователь компьютера на начальном уровне, опытный пользователь программного обеспечения MS Office, руководитель проекта, девелопер, системный администратор и IT-специалист. Можно выбрать из многих различных классных курсов на эстонском, английском и русском языках, есть также несколько курсов э-обучения. Основное внимание уделяется прежде всего обучению практическим навыкам. Конечно, рука об руку с навыками идут и новые знания, но вам не придется слушать длинную и скучную теоретическую лекцию.

В календаре молодого предприятия постоянно появляются новые полезные темы, и в скором времени они перебираются в больший центр обучения. Обслуживание в Nordic Koolitus дружественное и толковое, при необходимости пригласят преподавателя из-за границы или отправят клиента учиться заграницу – в любом случае нужная помощь будет получена.

Nordic Koolitus является партнером по карте обучения Эстонской кассы по безработице и партнером по обучению Microsoft.

Подробнее читайте здесь.

Центр обучения и развития Excellence

Центр обучения и развития Excellence – это заведение по повышению квалификации взрослых, созданное с целью быть для организаций профессиональным партнером по осуществлению результативного обучения и развития в нужном объеме и подходящей форме.

Основные компетенции Excellence – это руководство, управление процессом обучения, трудовое право, управление проектами, бухгалтерский учет, управление финансами, психология, продажи, обслуживание, коммуникации и поддержка компетенции преподавателя на основании принципов андрогогики.

Преподаватели и руководители курсов – международно серцифицированные консультанты DiSC.

Excellence устраивает курсы повышения квалификации по специальностям как в открытых группах, так и на курсах по заказу, можно заказать также услугу «руководитель курса в организации», что означает, что центр по обучению и развитию стратегически руководит процессом обучения организации и управляет процессом обучения. Это услуга обеспечивает системный подход, лучших в этой сфере экспертов и деятельность по развитию персонала с определенными целями.

Центр обучения и развития Excellence разработал стандартный подход к процессу обучения, который состоит из различных этапов, что позволяет сделать систему обучения максимально прозрачной. Помогут как в разработке стратегии обучения, в управлении процессом обучения и занятий, в создании внутренней системы обучения и поддержке развития внутренних преподавателей, так и в управлении административными задачами, касающимися учебной деятельности.

Создание стратегии обучения и системы обучения организации основано на изучении потребностей заказчика, что помогает понимать процессы и структуру, вытекающие из специфики сферы организации, и позволяет предложить наиболее подходящие решения.

Организация курсов по обучению и развитию и заказ услуги администрирования со стороны позволяет организации сосредоточиться на своей основной сфере деятельности и повышении своего конкурентного преимущества.

Читайте больше здесь.