Пять лет ожидания: суд обязал Nordica выплатить бывшим работникам Estonian Air 1,5 млн евро

Примечательно, что уездный суд установил, что создание вместо Estonian Air фирм Nordica ja Transpordi Varahaldus, по их оценке, является переходом предприятия. Над этим вопросом долго спорили и в обществе, нужно ли рассматривать Nordica как правопреемника обанкротившейся Estonian Air, и суд говорит, что нужно. Вместе с тем это означает, что и все остальные долги, которые остались в конкурсной массе Estonian Air, можно было бы начать востребовать через Nordica.

Представлявший Nordica присяжный адвокат адвокатского бюро Cobalt Яанус Моди сказал Ärileht, что дошедшее до них сегодня утром решение еще детально не проанализировано, но он совершенно убежден, что Nordica обжалует решение. "На основе первоначального ознакомления кажется, что несмотря на длительное делопроизводство решение не обосновано, большинство указанных нами обстоятельств, к сожалению, остались без внимания. Разумеется, мы еще проанализируем и обсудим с клиентом, но я совершенно убежден, что мы обжалуем решение, и верим, что суды в настолько важном деле должны глубже анализировать вопрос", — сказал Моди.

Представитель бывших работников Estonian Air, присяжный адвокат адвокатского бюро Sirel & Partnerid Калле-Каспар Сеппер указал, что поскольку суд установил переход предприятия, то Nordica как будто и несет ответственность за все обязательства Estonian AIr, в том числе за предоставленные государством Estonian Air 85 млн евро государственной помощи, которые согласно тогдашнему решению Еврокомиссии следует востребовать обратно (и из-за которых Estonian Air официально обанкротилась).

Присяжный адвокат Юри Сирель скзал, что решение суда еще раз подтверждает, что эстонская правовая система работает независимо и справедливо и даже на государственном уровне мухлевать неприемлемо.