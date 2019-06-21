21.06.2019, 21:45

Путин временно запретил авиасообщение с Грузией

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rus.delfi.ee
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Lennukid maandumas
Foto: Andres Putting

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий пассажирское авиасообщение с Грузией. Начиная с 8 июля, российским авиакомпаниям временно запрещено перевозить граждан из России в Грузию. Указ вступил в силу.

Президент рекомендовал туроператорам во время действия запрета прекратить продавать туры в Грузию, пишет Медуза.

Он также поручил правительству помочь россиянам, которые находятся в Грузии, вернуться в Россию.

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