Путин и Эрдоган дали официальный старт работе газопровода "Турецкий поток"
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода "Турецкий поток", повернув символический вентиль, передает корреспондент "Интерфакса" с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре "Халич".
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